© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sotto un caldo sole primaverile mister Prandelli e il suo staff hanno “torchiato” la squadra per oltre due ore, partitella compresa. Il giro di boa della settimana è stato compiuto, tre giornate di prove e test separano il Grifone dal match casalingo contro il Frosinone di domenica 3 marzo. Presenti a rimpolpare i ranghi anche cinque elementi della Primavera: Da Cunha, Diaby, Dumbravanu, Petrovic e Ventola.

Nessuna novità dall’infermeria con Favilli, Lapadula e Mazzitelli ancora out. Giovedì la squadra è attesa per l’inaugurazione del rinnovato Centro sportivo Begato 9 Stadium, nuova casa delle giovanili rossoblù. Saranno presenti il Presidente del CONI Malagò, il Sindaco di Genova Bucci e l’Assessore regionale Ilaria Cavo.