© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per il Genoa e per Thiago Motta. Criscito e Favilli sono tornati oggi ad allenarsi insieme al resto dei compagni: il primo aveva riportato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra contro il Milan. Il secondo, invece, una lesione al bicipite femorale alla vigilia del Parma. Entrambi, riporta Sky Sport, potrebbero essere convocati per la sfida contro il Napoli.