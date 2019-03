© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il discorso di Cesare Prandelli in sala riunioni visti i noti fatti post Udine, il Genoa è tornato subito in campo per preparare la gara infrasettimanale con l’Inter. I rossoblu hanno svolto programmi differenziati a seconda delle esigenze: seduta di recupero per i giocatori scesi in campo alla Dacia Arena, esercitazioni miste e partitelle per il resto del gruppo.