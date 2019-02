Fonte: genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata settimanale di lavoro per il Grifone dopo il riposo accordato lunedì. Agli ordini di mister Prandelli la squadra ha sviluppato un programma impostato su più fasi, svariando tra esercitazioni tecniche, tattiche e atletiche. Domani il team analizzerà la prestazione di Bologna prima di puntare in direzione di quella con la Lazio, ma intanto lo staff si è portato avanti con il lavoro, proponendo addestramenti specifici che hanno coinvolto i reparti e un focus sulle palle inattive. Per il match di domenica con il team capitolino, tornano a disposizione Romero che ha scontato un turno di squalifica e Rolon allenatosi a pieno regime con i compagni.