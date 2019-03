© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa in campo per continuare a preparare la sfida con il Parma in programma sabato alle 18.00. La squadra ha svolto la sessione di allenamento come da copione stabilito dallo staff e si appresta a mettere l’ultima marcia in vista del fine settimana, dopo il “giro di boa” di oggi. Nessuna novità dell’ultima ora, dopo la notizia positiva del rientro in gruppo di Lapadula e Mazzitelli. Esercitazioni miste, esercizi con e senza palla e focus sulla tattica, dopo il preludio in sala video per analizzare alcune situazioni di gioco dell’ultima prova con il Frosinone. Il team ha risposto a stimoli e indicazioni di mister Prandelli e del vice Pin, che hanno diretto le operazioni svolte sul terreno del ‘Signorini’. Al termine l’analisi dei dati rilevati durante i lavori. Preparazione specifica per i portieri. Per giovedì è fissata una sessione a porte chiuse.