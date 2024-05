Prandelli: "Roma, serve un’impresa in casa del Bayer. De Rossi leader carismatico"

vedi letture

Intervenuto ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha commentato la situazione della Roma all'anti-vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen: "Ai giallorossi, dopo la sconfitta dell’andata, serve un’impresa in casa del Bayer Leverkusen. Rimontare due gol a una squadra che quest’anno non ha mai perso sarà difficilissimo. Ma non impossibile. De Rossi? Daniele non ha bisogno di consigli. Il Bayer Leverkusen è solido e sicuro di sì, a maggior ragione dopo aver vinto la Bundesliga.

Ma nelle Coppe europee basta poco per rovesciare una qualificazione. La Roma deve provare a sorprendere i tedeschi con qualcosa che non si aspettano e a cui non sono abituati. Daniele è intelligente e coraggioso: troverà le chiavi giuste. Un gol può riaprire il discorso e spostare l’aspetto psicologico…Servirà qualcosa di storico e un pizzico di fortuna ai giallorossi per andare in finale di Europa League. Penso a un colpo di Dybala, Lukaku o Pellegrini. Però…

Percentuali non ne do. Più che i numeri, serviranno le emozioni. Daniele è un leader carismatico e in poco tempo è diventato un punto di riferimento per la squadra. E’ sempre stato un ragazzo molto intelligente e preparato. E sono convinto che abbia imparato molto anche dall’esperienza sfortunata alla guida della SPAL".