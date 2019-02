Genoa, Pandev scatenato nel 13-0 al Mignanego: tripletta del macedone

Fonte: Inviato a Pegli

Consueto test settimanale per il Genoa in vista dell’impegno casalingo contro la Lazio di domenica prossima. Sotto un sole primaverile e davanti ad una buona cornice di pubblico, i rossoblu hanno affrontato al “Signorini” il Mignanego, formazione ligure di Promozione rinforzata nel primo tempo da Jandrei fra i pali. Mister Prandelli si affida al 4-3-3 con Marchetti in porta, Pereira e Pezzella sulle fasce e la coppia formata da Gunter e Lakicevic al centro. In mediana spazio a Veloso con Sturaro e Schafer mezzali e in attacco Dalmonte al fianco dei giovani Cleonise e Bianchi. Il vantaggio rossoblu arriva al 19’ quando Sturaro compie una bella giocata sulla corsia di destra e mette un pallone che Bianchi spinge in rete. Alla mezzora Dalmonte va via sul versante sinistro, entra in area e tocca con la punta del piede ma trova l’opposizione di Jandrei. Al 36’ ancora Bianchi a segno; l’attaccante della Primavera di Sabatini trova la sua doppietta personale, questa volta su assist di Dalmonte. Lo stesso ex Cesena trova il 3-0 dopo che Leonise aveva recuperato un rinvio di Jandrei.

Nel secondo tempo spazio a Radu in porta, Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito in difesa. Lerager, Radovanovic e Rolon a centrocampo e il tridente formato da Lazovic, Pandev e Kouamé. Assenti Sanabria e Bessa: il primo è stato risparmiato dal tecnico Prandelli mentre il secondo si è allenato a parte a causa di un piccolo problema alla schiena. Entrambi i giocatori, che hanno preso parte alla seduta mattutina, saranno regolarmente in gruppo da domani. Il poker arriva con Romero, abile a sfruttare un calcio d’angolo e di piatto mettere in porta. Al decimo minuti Pandev trova il pokerissimo con una conclusione a botta sicura deviata da un avversario. Il Genoa chiude il set al 14’ con Lerager, sempre sugli sviluppi di un corner. Partecipano al festival del gol Zukanovic, Rolon, ancora Pandev, che trova la sua tripletta personale, Kouamé, Lazovic e Criscito per il 13-0 finale.

GENOA-MIGNANEGO 13-0

Reti: 19’ e 36’ Bianchi, 38’ Dalmonte, 50’ Romero, 55’, 75’ e 89' Pandev, 59’ Lerager, 68’ Zukanovic, 71’ Rolon, 79’ Kouamé, 87' Lazovic, 90' Criscito.

Genoa p.t. (4-3-3): Marchetti; Pereira, Gunter, Lakicevic, Pezzella; Sturaro, Veloso, Schafer; Cleonise, Bianchi, Dalmonte.

Genoa s.t. (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Pandev, Kouamé.

Mignanego: Jandrei, Cannella, Bondelli, Parodi, Martino, Cambiaso, Brema, Bruzzone, Cadenasso, Nocentini, Girone. A disposizione ed entrati a gara in corso: Caffieri, Cambiaso, Tirasso, Raganini, Saveri, Ottonello, Bottino, Savaia, Ciccia.