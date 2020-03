Genoa, ripresa la preparazione in vista del Parma: da valutare le condizioni di Behrami

vedi letture

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan il Genoa ha ripreso la preparazione in vista della gara contro il Parma. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club rossoblù la squadra un lavoro leggero tra palestra, campo, infermeria e club house, per tenere sotto controllo pure il regime alimentare, per gli elementi impegnati ieri. Per metà gruppo, invece, una sessione regolare senza innesti dalle giovanili. Addestramenti misti e partitelle. A Pegli pure Behrami, uscito ieri anticipatamente, in divisa di lavoro. Le sue condizioni verranno approfondite.