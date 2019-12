© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dell'ufficialità di Davide Nicola come nuovo allenatore del Genoa, il club rossoblù ha reso noto il report dell'allenamento mattutino. Da buon capitano - si legge - Criscito ha fatto da capofila effettuando una seduta atletica in palestra. Presenti a Villa Rostan pure Sturaro e Zapata che proseguono i rispettivi iter di riabilitazione sotto la supervisione dei componenti lo staff sanitario. Altri si erano già affacciati come Pandev. Nel mirino c’è la partita con il Sassuolo.