Genoa, seduta pomeridiana a Neustift: si lavora a reparti

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Secondo allenamento giornaliero per il Genoa fra le montagne della Val Stubai. Dopo aver presenziato all’inaugurazione della settimana al Summer Camp, la squadra di Andreazzoli si è data appuntamento alle 17 al centro sportivo di Neustift per una seduta a reparti. Il tecnico rossoblu ha infatti diviso il gruppo facendo provare i movimenti difensivi ai giocatori del reparto difensivo, situazioni finalizzate alla conclusione in porta per gli attaccanti e una partitella a campo ridotto con le porticine per i centrocampisti.

Partitella finale - Dopo il gruppo si è ricompattato per una partitella a campo ridotto con i portieri e undici contro undici. Con la pettorina c’era Jandrei in porta, Romero, Rovella e Zukanovic in difesa. Schafer sulla fascia destra, Jaroszynski su quella di sinistra e al centro Lerager, Radovanovic e Cassata. In attacco Sanabria al fianco di Gumus. Senza casacca invece Biraschi, Zennaro e Criscito a formare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Vodisek. A centrocampo Jagiello, Pandev e Hiljemark con Ghiglione e Barreca sugli esterni mentre in attacco c’erano Kouamé e Pinamonti.