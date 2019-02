Il rientro in campo, in Prima Squadra, di Stefano Sturaro si avvicina sempre più e nella giornata di oggi il centrocampista è sceso in campo con il Genoa Primavera nel derby vinto 2-1 contro la Sampdoria, esprimendo il suo personale commento attraverso Twitter: "Oggi un altro buon test e un importante vittoria nel derby Primavera".

Oggi un altro buon test e un importante vittoria nel derby primavera! 💪🏼 🔴🔵 #GenoaSamp #primavera @GenoaCFC pic.twitter.com/CgcH1BuLTk — Stefano Sturaro (@sturaro_stefano) 25 febbraio 2019