C'è un interrogativo in casa Genoa. Chi giocherà al fianco di Lasse Schone nella sfida contro l'Udinese? Secondo Il Secolo XIX Thiago Motta, tecnico rossoblù, sta pensando di lanciare Jagiello per sostituire lo squalificato Cassata. Il polacco è in ballottaggio con Lerager e Radovanovic.