Genoa, tifoseria in lutto. Domenica non ci sarà il corteo verso lo stadio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La tifoseria del Genoa ha deciso di annullare il corteo previsto prima della sfida interna contro la Fiorentina che sarebbe dovuto partire da Piazza Alimonda e arrivare fino allo stadio Ferraris. Il motivo è il grave lutto che ha colpito la tifoseria rossoblù dopo la morte di Maurizio Marchi, storico ultras del Genoa conosciuto in tutta Italia.

“Profondamente addolorati per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’Amico Maurizio – si legge nel comunicato diffuso oggi dai gruppi Via Armeria 5R e Brigata Speloncia – sospendiamo ogni iniziativa prevista per domenica prossima. Caro Maurizio, nel riconoscerti l’importanza del ruolo che hai sempre avuto in gradinata, maio dimenticheremo i modi gentili, il sorriso e la determinazione che ti hanno caratterizzato in tutti questi anni. Ci stringiamo con affetto a Francesco e ai tuoi familiari”.