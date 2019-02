Genoa, un cambio nella formazione ufficiale: c'è Veloso, out Rolon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una novità in casa Genoa comunicato pochi minuti prima l'inizio della sfida di Bologna: in mezzo al campo non c'è, come inizialmente annunciato nelle formazioni ufficiali, Esteban Rolon poiché colpito da un attacco febbrile. Al suo posto presente Miguel Veloso che, quindi, compone il centrocampo assieme a Radovanovic e Lerager.