Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

L'Inter è stata una delle protagoniste del mercato di oggi. È infatti chiusa la trattativa per l’arrivo di Cedric Soares, terzino destro classe 1991: dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore, la società nerazzurra ha ricevuto la definitiva risposta positiva. Sarà un prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Giocatore che domani sarà in Italia per le visite.

Ma non solo, perché nelle ultime ore sono state effettuate anche le visite mediche del difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego Godin, prima di firmare il contratto nelle prossime settimane. Entrate, ma anche uscite: l'agente di Candreva ha dichiarato che valuterà le possibili offerte.

Casa Juventus. Dopo l'ufficialità di Sturaro al Genoa, Il destino di Benatia potrebbe essere lontano dai bianconeri. Il difensore marocchino potrebbe infatti lasciare l'Italia per raggiungere Rui Faria (ex collaboratore di Mourinho) in Qatar al Al-Duhail che ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro più bonus. Per questo, Fabio Paratici deve cercare un sostituto e il profilo cercato è quello d'esperienza che sia in grado di poter giocare gare importanti fin da subito. In pole position c'è Martin Caceres, in uscita dalla Lazio, un giocatore che conosce benissimo l’ambiente (ha vestito la maglia bianconera nel 2009/2010 e poi quattro stagioni tra il 2012 e 2016). La chiamata della Juventus ha bloccato la sua cessione in Giappone.

Ma la Juventus lavora anche su altri profili. Come Skrtel del Fenerbahce e Ivanovic dello Zenit, due giocatori d'esperienza che possono fare il caso del club bianconero. Un altro nome è quello di Bruno Alves, sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo, visto che i due sono molto amici, ma il Parma non vuole privarsene in questa sessione di mercato.

Il Milan, nel giorno della presentazione di Piatek, ha momentaneamente bloccato la cessione di Antonio Donnarumma all’Olympiacos: il portiere doveva svolgere oggi le visite mediche con il club greco, ma i rossoneri hanno stoppato l’operazione perché Reina ha subito un piccolo infortunio muscolare. Fatta intanto per l'arrivo di Tiago Djalo, giovane difensore classe 2000 atteso in Italia per visite mediche e firma.

Genoa: continua il pressing per Pjaca, oggi incontro tra le parti, va convinto il giocatore. Nel frattempo è fatta per Andras Schafer. Il centrocampista ungherese classe '99 si trasferirà in Italia dal MTK Budapest: domani le visite mediche. Oggi doveva esserci anche l'annuncio di Ehizibue, che però è ripartito dopo le visite mediche svolte in mattinata. Nelle prossime ore atteso in Italia anche Sanabria, pronto a diventare un nuovo attaccante a disposizione di Prandelli.

L'Empoli ha chiuso per Dimitrios Nikolaou. Il difensore centrale classe 1998 dell’Olympiakos arriverà in Toscana con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, domani le visite. Sempre domani, visite mediche anche per Marcello Trotta col Frosinone. Il Sassuolo è a un passo da Demiral, mentre il Parma pensa a Ranocchia. La Lazio saluta Jordan Lukaku che va al Newcastle, mentre Murgia è sempre più vicino alla Spal. Poco spazio per Badelj, per lui ipotesi ritorno alla Fiorentina ma c’è anche l’ipotesi Zenit.

Christian Oliva è del Cagliari, dopo le visite mediche di oggi il giocatore è arrivato in Sardegna in serata.

In Serie B: Caldirola e Crisetig al Benevento, Mazan del Celta Vigo al Venezia e Embalo al Cosenza. Il Livorno è interessato a Jack Rodwell del Blackburn.

Serie C: la Juventus Under 23 vicina a Edoardo Masciangelo, terzino sinistro 1996 del Lugano. In entrata a un passo anche Mokulu. Ai saluti invece Emmanuello destinato alla Pro Vercelli.

Estero: il Monaco ha esonerato Herny. 15 punti in 21 partite per il francese che aveva preso il posto di Leonardo Jardim. Squadra affidata a Franck Passi.