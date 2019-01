Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Agli archivi un’altra giornata di calciomercato, quando ormai manca un solo giorno alla chiusura degli affari. Saranno ore frenetiche per la Juventus, tornata su Bruno Alves dopo l'infortunio di Chiellini nel match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Contatti tra i club per capire la fattibilità dell'operazione. Un altro nome è quello di Vida del Besiktas, che è seguito anche dalla Roma.

Giallorossi che, per il giocatore croato, hanno offerto un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto dopo un numero fissato di presenze.

Non sta a guardare il Milan, tornato alla carica per Carrasco. Si riapre la trattativa con il Dalian Yifang. Si lavora sul prestito di 6 mesi. Nelle ultime ore è arrivata l’apertura della società, con il giocatore che ha dato il suo assenso al prestito semestrale. Prossime ore importanti per una risposta definitiva e per capire se questo nuovo assalto possa davvero arrivare ad una conclusione positiva.

Quasi sfumate le ipotesi cessioni per l'Inter, con Perisic e Miranda che dovrebbero rimanere in nerazzurro. Inter che è teoricamente disposta ad assecondare le richieste dei giocatori ma non vuole far andare via il croato a titolo temporaneo e senza adeguato corrispettivo economico. Allo stesso modo non lascia partire il difensore perché il Monaco offre solo un prestito e l’Inter prima dovrebbe trovare un’alternativa valida.

Attivo in queste ultime ore di mercato il Cagliari, che si è inserito nella trattativa Cacciatore-Perugia. Il difensore in uscita dal Chievo aveva trovato l’accordo con il club del presidente Santopadre. Poi inserimento dei sardi che possono chiudere nelle prossime ore. Visite mediche per Despodov, si attende solo l’ufficialità per l’attaccante bulgaro classe ’96 del CSKA Sofia. Dettagli: 3 milioni + bonus, 5 anni di contratto al giocatore. Fatta per Luca Pellegrini dalla Roma. Domani visite a Milano. In arrivo anche Maxime Leverbe difensore centrale classe ’97 arriva dalla Sampdoria. Tentativo per Nicolas Castillo, attaccante del Benfica. Per il cileno la società rossoblù ha avanzato un'offerta di prestito: nelle prossime ore sono attesi sviluppi. Con il Bologna si è parlato di due giocatori: Mattiello e Falcinelli, ma entrambi al momento sono bloccati. In uscita Sua verso la Sampdoria e Farias destinazione Empoli.

Con l'arrivo di Sau, la Sampdoria saluta Kownacki, che passa in prestito al Fortuna Dusseldorf: già oggi sarà in Germania per effettuare le visite mediche. Fiducia per Depaoli, con il giocatore che arriverà dal Chievo per 6 milioni di prestito con obbligo di riscatto. In uscita si sta sbloccando anche Sala al Parma.

Si muove anche il Bologna: nell’operazione che porta Edera e Lyanco, al Torino va Denis Portanova , difensore 2001. Si lavora anche per un altro giocatore serbo: Basta della Lazio. Ma al momento non c’è ancora intesa economica. Il giocatore accetta il Bologna solo con contratto di un anno e mezzo, per un prestito fino a giugno non va. La Lazio vuole 500mila euro per il cartellino.

La Spal ha proposto uno scambio al Palermo: Lorenzo Dickmann in Sicilia, e Rispoli a Ferrara. Ma su quest'ultimo c’è anche la Lazio in caso di partenza di Basta. Si continua a trattare per Castaignos, attaccante ex Inter adesso allo Sporting CP. Operazione difficile ad ora. Va a scadenza a giugno e la Spal offre 6 mesi di contratto. Agenti stanno valutando ma hanno chiesto almeno un altro anno. Se non lui la Spal vuole fare comunque un colpo. Retroscena: Spal che aveva chiuso per Defrel con la Roma (prestito con obbligo a 12) ma poi giocatore e Samp hanno deciso di non farla più.

Attivissimo l'Empoli, che ha chiuso per Farias. Interesse per Mia Mevlja dello Zenit, difensore sloveno classe ’90. Si attende l’ok del giocatore. In uscita Rodriguez (Brescia), Rasmussen (Fiorentina a giugno) e sondaggio per Tonelli con il Napoli, che a sua volta ha fatto un'offerta da 12 milioni per Bennacer.

Infine il Parma, che potrebbe affondare per Lapadula con il Genoa. Riaperta la trattativa Sala con la Samp, così come va avanti l'affare del prestito per Schiappacasse dell'Atletico Madrid. Viva l'ipotesi Brazao per la porta.

Chievo, in arrivo Piazon dal Chelsea, possibile tentativo per Rosi svincolato. Offerta Bologna per i fratelli Vignato. Emanuel (classe 2000) e Samuele (classe 2004) : 2,5 mln + 2 di bonus per i due talenti giovanili. No del Chievo. Obi, visite effettuate con l’Alanyaspor. Atalanta, tentativo del Monaco per Gosens: prestito con diritto di riscatto ma il club non vuole cederlo. Genoa, chiuso affare per Jagiello, polacco trequartista classe '97 dello Zaglebie Lubin. Resterà in Polonia fino a giugno ma farà visite a Genova a breve. Nuno Pina Nunes, mediano classe ’99 passa dal Genoa al Chievo nell’affare Radovanovic.Se esce Lapadula, obiettivo Oberlin del Basilea.

Udinese, tentativi per Kelly del Reading e per Semedo del Benfica. Lazio, fatta per Casasola. Da capire se arriverà subito o a giugno.