Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Il calciomercato non si ferma ed oggi è stato il giorno dell'arrivo di Maurizio Sarri a Torino (domani la conferenza stampa di presentazione) e dell'ufficilità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Per quest'ultimo, contratto fino al 2021 con opzione per un'altra stagione.

Restando in tema Milan: è previsto per domani un blitz a Madrid, un appuntamento istituzionale con il Real Madrid. Un contatto per conoscersi e capire quali operazioni siano possibili tra i giocatori in uscita del club blanco.

Capitolo Juventus, dalla panchina al campo: la prossima settimana è previsto un incontro con il Manchester City per Cancelo, che i bianconeri valutano circa 60 milioni. I Citizens puntano ad abbassare questa cifra ed inserire una contropartita come Danilo nell'operazione. La Juve, fronte entrate, tiene viva la pista che porta a De Ligt. Per quanto riguarda Rabiot, infine, il centrocampista andrà via dal PSG ma non ha ancora deciso la sua prossima squadra.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ribadito e confermato a Radio Kiss Kiss gli obiettivi del mercato azzurro, da James Rodriguez a Lozano, passando per Manolas. Per il primo, gli ulteriori contatti tra le parti di oggi sono serviti a limare ancora di più le cifre dell'operazione e il Napoli spera di poter chiudere in 48 ore, almeno questa è l'intenzione. Jorge Mendes, l'agente di James, e il ds Giuntoli restano in contatto e da parte del procuratore filtra ottimismo per il buon esito di questa opeazione visto che le parti sono ormai vicine al traguardo.

L'arrivo di Lozano in attacco non dipende da quello di James Rodriguez; stando a quanto raccolto infatti, uno non escluderebbe l'altro. Capitolo difesa: continua l'offensiva per Manolas della Roma.

L'Inter ha ufficialmente riscattato Politano dal Sassuolo (per 20 milioni) e Salcedo dal Genoa (per 8 milioni). Presso la sede del club nerazzurro, inoltre, oggi è avvenuto un incontro con gli agenti di Bastoni e Eder: l'attaccante ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia. Infine, continua il pressing per Valentino Lazaro nonostante non ci sia ancora l'intesa definitiva con l'Herta Berlino (gap economico tra domanda e offerta ancora da colmare).

La Fiorentina di Commisso comincia a muovere i primi passi. Quella di oggi è stata la prima giornata di calciomercato effettivamente "milanese" da parte del ds Pradé, che ha subito mosso i primi contatti per Lazzari della Spal. L'esterno destro piace ai viola, oggi è stata fatta una chiamata esplorativa per conoscerne il prezzo. Si tratta del primo obiettivo della nuova Fiorentina di Montella.

Muriel è atteso in Italia nei prossimi giorni, a Bergamo precisamente, per sostenere le visite mediche e firmare con l'Atalanta: operazione da 18 milioni, pronto contratto quadriennale per il colombiano.

L'Atalanta però pensa anche a Rodrigo Palacio per completare l'attacco di Gasperini, allenatore con cui l'argentino ha un forte legame dai tempi del Genoa. Il giocatore comunque è combattuto; era convinto di restare ancora a Bologna ma adesso la chiamata della Dea e la possibilità di giocare in Champions League lo tentano.

Continua a guardare verso la Spagna la Roma. In particolare, al Betis Siviglia, dove gioca Pau Lopez, portiere che interessa per quanto l'operazione è complicata: ai giallorossi piace Marc Bartra. Il difensore, ex Barcellona e Borussia Dortmund (quindi con ampia esperienza internazionale), è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. La Roma ci pensa.

Il Sassuolo è interessato a Mohamed Fares, esterno della Spal su cui c'è anche il Torino. Capitolo Sampdoria: la prima idea di mercato, dopo l'incontro odierno tra Di Francesco e il ds Osti, è Cristian Zapata, difensore in scadenza col Milan. Sempre per la difesa c'è l'idea Bani del Chievo, mentre come profilo giovane interessa Mohammed Kudus, centrocampista ghanese classe 2000 del Nordsjaelland. Si complica la pista Jan Hurtado del Club de Gimnasia, visto che il club non è intenzionato a rispettare il patto con gli agenti per liberarlo a 5 milioni: adesso la richiesta è di 10 milioni e la Samp non vuole partecipare ad aste.

Parma su Loris Benito, terzino in scadenza con lo Young Boys. In giornata si è svolto un incontro tra le parti: adesso dunque il giocatore valuterà la proposta del Parma e poi prenderà una decisione, senza dimenticare l'interesse del Bordeaux. Ai gialloblù, inoltre, piace anche il giovane Kulusevski, centrocampista classe 2000 dell'Atalanta (già iniziata la trattativa tra i due club).

Il Genoa è sui giovani Gavioli e Rizzo della Primavera dell'Inter: si può chiudere venerdì per entrambi. Ufficiale il riscatto di Orsolini da parte del Bologna, così come quello di Bonifazi ad opera della Spal. Il Torino però, fino al 25 giugno, ha la possibilità di esercitare il controriscatto a 11 milioni.

Serie B: il Trapani cambia allenatore e saluta Italiano che passa sulla panchina dello Spezia. A Frosinone, invece, è stato il giorno della presentazione di Nesta. Per il centrocampo della squadra ciociara, c'è un'idea Tremolada, possibile rinforzo funzionale al modulo che proporrà lo stesso Nesta. Al Crotone è in arrivo Bellodi, difensore classe 2000, in prestito dal Milan.

Federico Valietti, terzino classe '99 di proprietà del Genoa, si avvicina alla Virtus Entella. Idea Caligara per il centrocampo del Chievo; si tratta di un giovane classe 2000 di proprietà del Cagliari ma che ha trascorso l'ultima stagione in C, in prestito all'Olbia.

Il Benevento ha incontrato la Juventus per parlare di Leonardo Mancuso, attaccante classe '92 che i bianconeri controllano insieme al Pescara. Il club giallorosso prova a battere la concorrenza di Empoli e Verona. Il Benevento inoltre ha riscattato Roberto Insigne dal Napoli: per l'attaccante contratto fino al 2021.

Dall'estero: ufficiale il ritorno di Hummels al Borussia Dortmund. Da un classe '88 come l'ex Bayern ad un 2000: il Dortmund piazza anche un colpo in prospettiva. Si tratta di Mateu Morey, terzino che non ha rinnovato col Barça e dunque libero di trasferirsi in Germania firmando un quinquennale.

Luis Enrique ha lasciato la guida della Spagna; al suo posto, Robert Moreno è il nuovo ct. Ufficiale il rinnovo di Walker con il Manchester City: nuovo contratto fino al 2024.