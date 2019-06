Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Stefano Sensi è in arrivo all'Inter. Intesa trovata col Sassuolo (dopo l'incontro con il dg neroverde Carnevali in cui si è parlato anche di Gravillon che piace molto a De Zerbi) sulla base di un prestito sui 5 milioni con diritto di riscatto fissato tra i 22 e i 25 milioni. Inoltre, nell'operazione sarà inserita una contropartita: si tratta di Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra.

Anche l'intesa con il giocatore e con l'agente per l'ingaggio è praticamente raggiunta (in seguito all'incontro con Giuseppe Riso): contratto di 5 anni a circa 1,8 milioni a stagione. Sensi è dunque il primo colpo italiano dell'Inter di Conte, un affare in entrata per i nerazzurri che comunque non esclude Barella: l'Inter infatti intende andare avanti anche per il '97 del Cagliari.

In nerazzurri intanto sono a un passo anche da Étienne Kinkoue, classe 2002 del Troyes. Si tratta di un difensore centrale molto potente (alto 195 cm), compagno di Agoumè nella Francia Under17.

Apertura forte alla Juventus da parte di Matthijs de Ligt. Ai bianconeri arrivano messaggi positivi dall'olandese classe '99 che è pronto a dire 'sì'.

Da domani dunque il ds Paratici entrerà nel vivo della potenziale trattativa con l'Ajax (operazione tra i 60 e i 70 milioni di euro per il cartellino) e con l'entourage del giocatore per le richieste (elevate) dello stesso difensore.

La fiducia comunque aumenta e soprattutto adesso la situazione è in mano alla Juventus, dopo la mancata chiusura con Paris Saint Germain e Barcellona.

Anche per Rabiot c'è sempre fiducia; Fabio Paratici è al lavoro per limare i dettagli del contratto del centrocampista francese.

Jordan Veretout è un obiettivo della Roma. Dopo i primi sondaggi e contatti dei giorni scorsi, i giallorossi lunedì incontreranno l'agente del centrocampista della Fiorentina e si proverà a trovare l'intesa. Sul giocatore c'era anche il Milan ma al momento questa pista è in standby vista la richiesta del club viola (25 milioni), considerata troppo elevata per i rossoneri.

Altra giornata di incontri a Casa Milan; sono arrivati il padre e l'agente di Stefan Simic per discutere del futuro del difensore classe '95. Poi è stato il turno dell'agente di Patrik Cutrone. Quest'ultimo per la prima volta non viene considerato incedibile. Non significa che adesso l'attaccante sia sul mercato, ma in caso arrivino offerte sui 25 milioni, il Milan valuterebbe la possibilità di venderlo (Cutrone è un'idea per la Fiorentina di Montella).

Chi invece è considerato un incedibile è Calabria su cui c'è lo sguardo interessato di Valencia e Siviglia. Tuttavia per Maldini è una pedina centrale nel progetto di Giampaolo, così come Suso. Per Kabak, infine, il Milan pensa di aver fatto tutto il possibile: dal pagamento della clausola al ritocco dell'ingaggio rispetto alle altre offerte ricevute dall'Inghilterra: i rossoneri dunque non aspettano altro che la decisione definitiva del giocatore. Il Milan comunque resta fiducioso.

Intanto Ricky Massara da oggi è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club; Boban, insieme a Gazidis, è volato a Londra per incontrare Singer e i vertici di Elliott.

Muriel ha salutato la Fiorentina (e il Siviglia, club dal quale si trasferisce a titolo definitivo): il colombiano è stato ufficializzato dall'Atalanta.

Eusebio Di Francesco ha firmato la risoluzione con la Roma: adesso potrà essere annunciato come nuovo allenatore della Sampdoria.

La Sampdoria ha chiuso per Depaoli dal Chievo (4,5 milioni), il Cagliari ha riscattato Cacciatore sempre dai gialloblù (1,5 milioni); il Bologna, invece, prende Bani (2,7 milioni), mentre al Genoa è in arrivo Jaroszynski (4 milioni). Quattro operazioni uscita, tutte dal Chievo, in una giornata in cui il club incassa circa 13 milioni ovvero la cifra necessaria per iscriversi al prossimo campionato di Serie B.

Torino al lavoro sul mercato per regalare a Mazzarri i giusti rinforzi per la prossima stagione. In tal senso, il club granata ha effettuato i primi sondaggi per Federico Dimarco per la difesa, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Parma la scorsa stagione, e Andrea Petagna della Spal per l'attacco, per avere un'altra punta fisicamente forte.

Il Genoa insiste per Robert Bozenik, attaccante classe '99 dello Zilina: nelle prossime ore sarà formulata una nuova offerta al club slovacco. I rossoblù, inoltre, sono molto vicini a Cristian Zapata (che era seguito anche dalla Samp).

Il difensore è svincolato, dopo 7 anni al Milan, e il club rossoblù offre due anni di contratto.

La Spal ha esercitato il controriscatto per Finotto dal Cittadella: adesso il club di Ferrara girerà l'attaccante classe '92 in prestito al Monza.

Serie B: Pippo Inzaghi può firmare con il Benevento. L'ex allenatore del Venezia ha infatti firmato già la risoluzione con il Bologna che è stata depositata ed è sinonimo di via libera verso la sua nuova avventura sulla panchina del Benevento.

Dall'estero: Ponce lascia la Roma e si trasferisce allo Spartak Mosca. Operazione da 3 milioni di euro più altri 3 di bonus con un 20% di futura rivendita; il 40% del costo del trasferimento invece andrà al Newell's Old Boys, club dal quale i giallorossi l'avevano comprato nel 2015. Per la Roma, dunque, plusvalenza di circa 400mila euro.