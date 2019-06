Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Prosegue senza sosta il calciomercato che tra trattative e ufficialità sta entrando nella fase più calda. A partire da quello dell’Inter, che nella giornata di oggi ha incontrato il Sassuolo per portare avanti la trattativa legata a Sensi, sempre più vicino ai nerazzurri, che dopo Lazaro pensano anche a Lukaku. È infatti pronta l’offerta ufficiale al Manchester United da 70 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Ufficiale intanto il ritorno di Lele Oriali in società. Prosegue la trattativa per Kinkoue, segnali positivi in attesa del sì del Troyes.

Sul fronte uscite è ormai fatta per il passaggio di Pinamonti al Genoa: l’attaccante passerà in rossoblù a titolo definitivo per 18 milioni più bonus ma con un gentleman agreement che permette alla società nerazzurra di riprendere l’attaccante la prossima stagione. Sull'attaccate il Chievo vanta un credito relativo al 50 per cento della futura rivendita: quando l'attaccante passò dal Chievo all'Inter venne stabilito un credito che ora la società veronese riscuote, e i club ne hanno parlato in questi giorni. Solo cosìContinua la trattativa che presto potrebbe portare Vanheusden allo Standard Liegi. In uscita anche Dalbert, per cui il Lione ha avanzato un’offerta di 18 milioni a fronte dei 20 richiesti. Il Monaco intanto ha fatto un sondaggio per Joao Mario.

Capitolo Roma: i giallorossi sono a lavoro per piazzare un doppio acquisto dal Betis Siviglia. Sono avviati i contatti con l’agente di Marc Bartra, per cui oggi è andato in scena un appuntamento con il ds Petrachi. Il difensore guadagna tanto, il nodo della trattativa sarà proprio quello. Prosegue inoltre il dialogo con Pau Lopez, che ha chiesto di essere lasciato libero per cogliere questa opportunità. Sul fronte uscite El Sharaarawy ha rifiutato la destinazione cinese rappresentata dallo allo Shanghai Shenhua. Olsen invece oltre alla richiesta del Watford ha ricevuto anche quella del Fenerbahce. In mattinata Petrachi ha incontrato Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini e Defrel. Se il centrocampista è pronto a diventare un punto cardine dei giallorossi, per l'attaccantesono arrivate diverse proposte da valutare. Continua intanto il pressing del Genoa su Gerson: rimangono i dubbi del ragazzo ma la società rossoblù è pronta a convincerlo.

La Juventus continua a lavorare per Rabiot: la mamma-agente del centrocampista ha escluso il rinnovo con il PSG e non ha voluto parlare della destinazione bianconera per una questione di scaramanzia. Il giocatore firmerà comunque a breve. La Juve è sempre più vicina a chiudere anche per de Ligt che percepirà un ingaggio da 12 milioni bonus compresi per 5 anni. I bianconeri ora dovranno trovare l’intesa con l’Ajax per chiudere definitivamente l’operazione che potrebbe portare alle casse degli olandesi una cifra vicina ai 75 milioni, la stessa che garantiva il PSG. La Juve guarda anche al futuro e ha chiuso l'operazione relativa al giovane Leonardo Cerri, attaccante classe 2003.

SitUazione di stallo per la cessione di Cancelo al Manchester City: gli inglesi vorrebbero inserire Danilo nell'operazione, i bianconeri non sono convinti. Nel frattempo mercoledì è andato in scena un incontro di mercato con la Roma, con Petrachi e Paratici che si sono visti per provare a chiudere alcune operazioni come lo scambio Zaniolo-Higuain, a cui però l’argentino non ha dato l’ok. Si è parlato poi di altri possibili scambi come quello tra Perin e Luca pellegrini o in alternativa tra Spinazzola e lo stesso Pellegrini. Le due società si sono lasciate con la possibilità di perfezionare operazioni a livello giovanile. Per il clamoroso ritorno di Buffon si aspetta solo la cessione di Perin che ha varie opportunità

In casa Milan continua a tenere banco la questione legata a Gigio Donnarumma: il portiere rossonero è vicino al trasferimento al PSG, che come contropartita ha offerto Areola. I rossoneri valutano Donnarumma 50 milioni, i francesi hanno fissato il presso di Areola a 30: la trattativa potrebbe quindi concludersi con 20 milioni cash nella casse rossonere più il portiere francese. Continua intanto il pressing su Theo Hernandez, con i rossoneri sempre più convinti dopo l’incontro con Maldini ad Ibiza. Presto partirà anche l’assalto a Torreira, con un’offerta da 35 milioni pronta per l’Arsenal, con i Gunners che al momento sembrerebbero intenzionati a trattenere il centrocampista. Intanto Kabak dopo aver riflettuto a lungo sulla proposta del Milan ha deciso di rimanere in Germania, dove firmerà presto con lo Schalke 04.

Capitolo Napoli: la società azzurra ha definito l’acquisto di Manolas, per cui pagherà la clausola da 36 milioni. 34 andranno alla Roma (che realizza una plusvalenza da 30 milioni), mentre 2 al giocatore. Per il greco un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda Diawara restava solo da definire il contratto del giocatore alla Roma. Oggi nuovo incontro: si può trovare intesa con ingaggio sui 2/2.2 netti a stagione più bonus per 5 anni. La valutazione finale sui 18 milioni più 2 bonus, quindi 20 se raggiungerà determinati obiettivi. Diawara è stata una richiesta specifica di Fonseca, che lo ha visto da vicino nelle sfide tra Napoli e Shakthar in Champions League lo scorso anno. Accordo raggiunto con Fabian Ruiz per il rinnovo fino al 2024, con aumento di ingaggio importante e l’eliminazione della clausola rescissoria presente nel contratto, che poteva essere attaccabile da club come il Real Madrid. La firma arriverà a fine Europeo Under 21.

La Sampdoria è sempre più vicina a Malinovskyi per una cifra intorno ai 12 milioni: si uò chiudere la prossima settimana. La Lazio ha operato un blizt a Copenhagen per Vavro, difensore slovacco classe ’96. Operazione che sta prendendo seriamente corpo. Cifre: 9 milioni più 1 di bonus. Giocatore atteso a Copenhagen domani per le visite mediche di rito di inizio stagione e bisogna capire cosa gli dirà il suo club ma entro lunedì le parti vogliono definire tutto, nonostante il Copenhagen voglia prima comprare un altro difensore per cautelarsi. Su Vavro, in Italia, ci sono anche Atalanta e Roma ma al momento solo interessamenti. La Lazio è la grande favorita. La società biancoceleste intanto segue anche Manuel Lazzari, l’appuntamento con la Spal è per la prossima settimana per provare a chiudere. La Fiorentina ha deciso che punterà su Dragowski come portiere per il prosssimo anno: a partire potrebbe quindi essere Lafont, per cui si cerca una società pronta a prenderlo in prestito.

In casa Brescia in stand-by l’arrivo del portiere Joronen dal Copenhagen. Sembrava affare fatto ma può saltare. Nel caso si pensa anche a Viviano cresciuto proprio nel Brescia. Il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Rrahmani per 2,1 milioni dalla Dinamo Zagabria. Il Lecce dopo l’affare sfumato Dragowski, per la porta iè vicino a Gabriel e in secondo piano a Rafael. Il Parma ha sondato il terreno per Radu, che dopo tanti anni lascerà la Lazio. Il Bologna pensa a Moro, giovane centrocampista della Dinamo Zagabria e attende per la giornata di venerdì il difensore giapponese Tomiyasu.

SERIE B

L'Empoli ha praticamente definito l'arrivo di Brignoli dal Palermo e punta Laribi in uscita da Sassuolo. Budimir passa a titolo definitivo dal Crotone al Mallorca che ha esercitato il riscatto.