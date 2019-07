Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

La giornata di mercato è iniziata con le visite mediche di Romero con la Juventus. Primo giorno in bianconero anche per Ramsey, a Torino per i test atletici pre-raduno. Prosegue la trattativa tra bianconeri e Ajax per De Ligt (il difensore ha accettato l’offerta bianconera per un contratto da 12 milioni a stagione bonus compresi e continua ad allenarsi col club olandese, in attesa della definizione dell’accordo tra i due club).

Capitolo Inter: dopo l'inserimento della Juventus nella corsa all'acquisto di Romelu Lukaku, i nerazzurri accelerano e proveranno chiudere quanto prima la trattativa volta a portare l'attaccante del Manchester United in nerazzurro. La dirigenza del club sta infatti preparando un viaggio in Inghilterra per provare a trovare l'accordo con i Red Devils: non è da escludere che Marotta e gli altri esponenti del club si rechino a Manchester già domani.

Oggi presso la sede nerazzurra c'è stato un incontro con Beltrami, agente di Barella e Nainggolan. Per l'arrivo del primo dal Cagliari ormai manca solo l'accordo totale tra Inter e rossoblù. A dover definire gli ultimi dettagli ora infatti devono essere i due club.

Le parti dunque stanno di fatto costruendo dal punto di vista contrattuale e finanziario l’operazione, cercando la formula migliore che probabilmente sarà quella del prestito con obbligo di riscatto per un'operazione che sarà, in totale, di 45 milioni più bonus: per la chiusura dell'affare ci vorranno ancora un paio di giorni, ma si lavora affinchè il centrocampista del Cagliari diventi a breve un nuovo giocatore dell'Inter.

Per quanto riguarda Nainggolan: il suo agente oggi ha ribadito al club nerazzurro che il belga ha aperto ad un possibile trasferimento in Cina, ma al momento ci sono stati solo sondaggi di alcuni club e nessuna offerta concreta, quindi ogni discorso per un suo trasferimento è ancora lungo. Il mercato però in Cina chiude il 31 luglio quindi entro quella data dovrà arrivare l'offerta giusta per convincere il centrocampista belga e l'Inter.

Restando in tema uscite: l'operazione Karamoh-Parma è in chiusura. Per il classe '98 sarà un trasferimento a titolo definitivo, con i nerazzurri che manterranno il 50% sulla sua futura rivendita.

In casa Roma, le strategie future sono state l'argomento di un vertice di mercato a Siena alla presenza del presidente Pallotta - lì in vacanza con la famiglia - con Fienga, il ds Petrachi, Paulo Fonseca e Baldini. Una riunione per fare un punto della situazione, coinvolgendo dunque anche l'allenatore, segnale di come si voglia procedere tutti insieme con linee guida condivise su come rinforzare la rosa giallorossa della prossima stagione.

La Roma nei prossimi giorni può avanzare per Mariano Diaz. C'era già stato un appuntamento tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore in Spagna, ma è pronto un secondo incontro, visto che gli stessi procuratori dell'attaccante saranno in Italia per chiudere l'operazione Jony con la Lazio. Questo futuro secondo vertice con i giallorossi sarà utile per capire la reale fattibilità dell'operazione Mariano Diaz (il Real lo può cedere e la Roma lo vuole, viste le resistenze di Higuain che ancora non ha dato aperture ad ipotesi di trasferimento).

Per quanto riguarda le uscite: i giallorossi stanno trattando col Porto per la cessione di Ivan Marcano. L'operazione - per un trasferimento a titolo definitivo - è in via di definizione. Fuzato è un obiettivo del Trapani neopromosso in B ma resta viva anche la pista estera che porta ai portoghesi dell'Academia Coimbra.

E' terminata la 'missione' a Madrid del direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, che ora raggiungerà il ritiro azzurro di Dimaro. Ieri e oggi si sono tenuti incontri con Jorge Mendes per James Rodriguez; il colombiano vuole solo il Napoli. Ora proseguiranno i dialoghi con il Real Madrid, via Mendes, per convincere il club spagnolo ad accettare le condizioni di trasferimento proposte (i 'blancos' preferiscono che parta a titolo definitivo mentre il Napoli vuole un prestito con diritto di riscatto).

Gli azzurri, inoltre, continuano a lavorare anche per Rodrigo del Valencia ma la richiesta è elevata (70 milioni). Per il centrocampo, il nome caldo resta quello di Elmas del Fenerbahce. Le parti devono avvicinarsi per colmare il gap economico: l'offerta del Napoli è sui 13 milioni, la richiesta dei turni è di 20. I lavori dunque procedono su questo fronte ma la prossima settimana questa operazione si può concludere positivamente con un affondo decisivo.

Per il Milan è in una fase di standby la trattativa per Bennacer. Dopo aver trovato l’accordo con l'Empoli per 16 milioni, i rossoneri stanno ora valutando e non hanno ancora trovato l'intesa con gli agenti del centrocampista algerino.

Jeison Murillo è a un passo dal ritorno in Italia, Sampdoria. La trattativa per il centrale colombiano classe '92 è molto vicina alla chiusura: restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 12. Per la Samp, l'obiettivo numero 1 per l'attacco resta Emiliano Rigoni (prima offerta recapitata allo Zenit), ma i blicerchiati hanno anche un eventuale 'piano B': si tratta di Yakou Meité, classe '96 del Reading.

In giornata intanto è diventato ufficiale l'arrivo di Augello dallo Spezia. Non solo il Valencia su Praet: c'è anche il Leicester.

La Fiorentina di Rocco Commisso pensa al Pipa Benedetto (Boca Juniors) come rinforzo per l'attacco. A centrocampo, invece, il profilo principalmente seguito è quello di Sandro Tonali del Brescia, anche se più che di obiettivo si parla di un sogno per la mediana viola.

Si è sbloccata la trattativa tra Lazio e Spal per Lazzari: il giocatore giovedì sosterrà le visite mediche con i biancocelesti. Operazione da 9-10 milioni più il cartellino di Murgia che andrà a Ferrara.

Operazione a sorpresa del Parma che prende Hernani, centrocampista brasiliano classe '94 dallo Zenit. Accordo raggiunto col club russo sulla base del prestito a 1 milioni con obbligo di riscatto fissato a 4,350 milioni in caso di salvezza.

Il caso Hurtado continua a tenere banco in casa Genoa. L'attaccante venezuelano classe 2000 sembrava ad un passo dalla società rossoblù, che aveva già trovato l’intesa con il Gimnasia La Plata, società proprietaria del cartellino del calciatore. Il problema si è però posto nel momento in cui il Boca Juniors ha esercitato una clausola presente nel contratto di Hurtado valida per l’Argentina.

Il giovane attaccante ha già sostenuto le visite mediche con il Boca, che rimane quindi fiducioso sull’esito positivo della trattativa nonostante il comunicato del Gimnasia La Plata che in questi minuti ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Genoa: “Il club del Gimnasia La Plata comunica di aver ricevuto una offerta formale da parte del Genoa per il trasferimento a titolo definitivo di Juan Carlos Hurtado, che è stata accettata in generale. Questa offerta è stata trasferita ai suoi rappresentanti per la loro valutazione ed eventualmente per stabilire i termini del contratto professionale con il giocatore. Una volta terminate le negoziazioni, il club comunicherà ai suoi associati tutti i dettagli".

Ufficiale Tomiyasu al Bologna. E' fatta per Hamed Junior Traorè al Sassuolo: oggi il centrocampista classe 2000 era negli uffici neroverdi di Milano per firmare il suo nuovo contratto. Il Sassuolo, inoltre, ha chiuso anche per Toljan del Borussia Dortmund (è fatta, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni). Sarà lui dunque il sostituto di Lirola, destinato alla Fiorentina.

Il Lecce ha presentato un'offerta al Krylya Sovetov Samara per Agustin Rogel, difensore centrale classe '97. Il club russo non ha accettato questa prima proposta ma i giallorossi non intendono mollare e restano in contatto costantemente con gli agenti del giocatore.

Visite mediche per Bocchetti e Gunter con l'Hellas Verona. Il Brescia per il centrocampo valuta il profilo di Rigoberto Rivas, honduregno classe 1998 di proprietà dell'Inter

Serie B: è fatta per il trasferimento di Leonardo Mancuso all'Empoli. Il club azzurro ha raggiunto l'accordo con la Juventus, club che detiene il cartellino dell'attaccante classe '92, per un'operazione a titolo definitivo da 5 milioni di euro.

Al Frosinone è in arrivo Vitale (operazione in dirittura con la Spal). All'Ascoli interessa Pucino, difensore classe '91, della Salernitana. Il Livorno sta per chiudere per il prestito di Del Prato, centrocampista classe '99 della Primavera dell'Atalanta. Juve Stabia: è fatta per Bellemo, centrocampista classe '95, dalla Spal.

Il Chievo ha preso Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000, in arrivo dalla Spal (operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club di Ferrara). La Cremonese accoglie Palmobi dalla Lazio.

Capone, esterno d'attacco classe '99 di proprietà dell'Atalanta, è l'obiettivo numero uno del Perugia: trattativa in stato avanzato. E' fatta per Marco Firenze alla Salernitana. L'Entella ha ufficializzato 3 acquisti: Coppolaro (difensore '97), Sernicola (difensore '97) e Valietti (difensore '99). Fatta per Carillo alla Salernitana: arriva in prestito dal Genoa.

Inizia la nuova avventura al Livorno per Michel Morganella, terzino svizzero classe 1989 con un passato in Serie A con la maglia del Palermo. Il difensore (che nell'ultima stagione era tornato in Svizzera, al Fussballclub Rapperswil-Jona) ha raggiunto i compagni in ritiro in città e domani per lui sarà tempo delle visite mediche di rito prima dell'ufficialità.

Fatta per Camporese al Pordenone. Il club è anche su Gaetano del Napoli. Il Trapani lavora per trovare il suo nuovo allenatore. In questo senso ha avviato i contatti con Baldini (ex Juve), mentre giovedì sentirà Pasquale Marino. Anche Di Biagio rimane un possibile candidato come confermano i contatti avuti in questi giorni, ma su l’ex ct dell’Under 21 c’è anche il Paok Salonicco.

Dall'estero: Okereke ha sostenuto e superato le visite mediche con il Club Bruges. Per l'ex Spezia contratto di 4 anni.