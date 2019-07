Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Giornata ricca di impegni per il Napoli, che a Dimaro ha accolto l’entourage di Pepè (in particolare l’agente Samir Khiat) per cercare un accordo sull’ingaggio e l’ok del giocatore al trasferimento. Le richieste del ragazzo restano alte (quasi 5 milioni annui) e il Napoli è arrivato ad offire 3,5 milioni più bonus. La trattativa è quindi in salita nonostante il Lille abbia già aperto alla cessione: valutazione superiore ai 60 milioni di euro, ma i francesi accetterebbero come parziale contropartita l’inserimento del cartellino di Ounas. Anche Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj, ha raggiunto il ritiro di Dimaro.

In casa Inter tiene banco la questione Nainggolan, in uscita e conteso da più squadre. Il centrocampista belga riflette sul futuro e ha indicato Cagliari come mete preferita. La città da dove è partito potrebbe quindi rappresentare la meta ideale per il Ninja, anche per questioni personali. Sul centrocampista belga c’è anche l’interesse della Sampdoria: operazione difficilissima, per cifre e termini, ma Di Francessco lo porterebbe volentieri a Genova dopo l'annata passata insieme alla Roma. Per adesso si può parlare di un semplice sondaggio. Mentre Icardi si allena ad Appiano, restano chiari gli obiettivi per l’attacco nerazzurro:Dzeko e Lukaku. I nerazzurri studiano un modo per soddisfare le richieste del Manchester Unitd per il belga. Il mercato inglese chiude l’8 agosto, un fattore da non sottovalutare in questa operazione. Per il bosniaco l’Inter continuerà a insistere: la Roma, però, non esclude la possibilità di trattenere Dzeko se non dovesse arrivare la giusta offerta: ricordiamo che i giallorossi chiedono 20 milioni di euro. Miranda, intanto, è sempre più vicino alla partenza: lo attende lo Jiangsu Suning.

Non solo mercato in entrata, la Juventus pensa anche alle possibili cessioni. In questo senso Sami Khedira potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista tedesco piace a molti in Italia ed Europa. Su di lui hanno messo gli occhi Arsenal, Valencia e la Fiorentina. La società viola ha provato a chiedere informazioni per il centrocampista tedesco. Un desiderio di mercato che deve però far fronte anche all'elevato ingaggio percepito dallo stesso Khedira, che deciderà il suo futuro nei prossimi giorni.

Anche il Wolverhampton si muove per Khedira: i Wolves sono una possibile destinazione anche per Kean, seguito anche dall’Everton. La Premier League può essere una destinazione anche per Mattia Perin, che potrebbe diventare il nuovo portiere dell’Aston Villa: la trattativa non è ancora nel vivo, ma c’è una nuova pista dopo l’affare sfumato col Benfica.

Capitolo Milan: Per Angel Correa, dopo il blitz di Boban in Spagna, i rossoneri hanno impostato l’affare sulla base di 40 milioni di base fissa più bonus. Demiral resta un obiettivo prioritario della società rossonera: la Juventus, però, non ha intenzione per ora di cedere il turco. Il difensore è stato acquistato dal Sassuolo per 18 milioni ed è andato a segno nella sfida di ICC contro l’Inter. In attesa di novità per la situazione Andrè Silva, ci sono passi avanti per l’operazione che può portare Patrick Cutrone al Wolwerhampton: affare impostato per una cifra vicina ai 18 milioni più bonus. Theo Hernandez, infortunatosi contro il Bayern in ICC, ha riportato una distorsione tibio-tarsica destra da trauma di gioco in partita. Gli esami a cui è stato sottoposto nel post-partita hanno escluso fratture. Nelle prossime ore il calciatore rientrerà in Italia dove verranno completati gli esami diagnostici.

Capitolo Lazio: Resta il Manchester United la squadra che segue con maggiore attenzione Milinkovic-Savic. La società biancoceleste attende un’offerta ufficiale: ricordiamo che il presidente Lotito ha dichiarato di non voler fissare un prezzo, ma da quanto filtra non sarebbe intenzionato a scendere sotto i 90 milioni di euro. Il club inglese, comunque, non dovrebbe fare mosse concrete fino all’eventuale cessione di Pogba.

La Spal ha chiuso per Di Francesco del Sassuolo, il Cagliari dopo Rog è pronto ad accogliere nandez del Boca Juniors. Il Lecce ha ufficializzato gli arrivi di Gallo e Lo Faso, mentre ha messo nel mirino Babacar del Sassuolo. Il Verona ha ufficializzato Antonio Bocchetti e continua a seguire Verre della Samp. La Fiorentina è vicina alla cessione di Vitor Hugo al Palmeiras.

Udinese: In arrivo in ritiro Nestorovski, dopo lo svincolo ufficiale dal Palermo. Walace, centrocampista brasiliano classe ’94, vanno avanti i colloqui con l’Hannover: presentata ultima offerta al club tedesco: circa 8 mln di euro bonus compresi. Stuparevic, attaccante serbo classe 2000, per ora è solo "in prova": sarà tesserato dal Watford, si sta allenando in ritiro con i bianconeri. Verrà poi presa una decisione se prendere il giocatore in prestito dal club inglese: il giocatore, però, è extracomunitario. A breve verrà ufficializzata la cessione di Machis al Granada per 3,5 milioni di euro. Due obiettivi di alto profilo per il centrocampo del Genoa: Borja Valero dell’Inter e Lucas Silva del Real Madrid.

SERIE B

Venezia: contratto annuale per Franco Zuculini. Benevento, Schiattarella ha firmato la risoluzione con la Spal. Monachello in prestito al Pordenone, l’Entella ha chiuso per Morra mentre il Trapani ha definito l’arrivo di Candela.