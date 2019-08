Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Continua la trattativa a oltranza tra Juventus e Manchester United per chiudere lo scambio tra Lukaku e Dybala. Riunione a Londra tra gli agenti dei due calciatori (Pastorello per il belga, Antun per l’argentino) e i rappresentanti dei due club: per la Juventus presente Paratici. I bianconeri e il Manchester United hanno un’intesa di massima. In caso di accordo definitivo tra Dybala e Red devils l’operazione potrebbe chiudersi in breve tempo. Al momento l’argentino è atteso a Torino domani per iniziare gli allenamenti dopo la Coppa America.

Moise Kean attende a Montecarlo: a breve diventerà un giocatore dell’Everton. Mino Raiola è a Liverpool per definire i dettagli con il club inglese, il giocatore attende il via libera per partire. La Juventus incasserà una cifra vicina ai 30 milioni più bonus. Il giocatore guadagnerà 3 milioni di euro a stagione.

Nel frattempo l’Inter resta al momento in attesa: nel caso in cui lo scambio proposto dalla Juventus non dovesse concretizzarsi, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica con lo United. Che potrebbe essere costretto ad abbassare le proprie pretese. I nerazzurri continuano a lavorare alla ricerca di una punta e restano fiduciosi su Edin Dzeko. C’è ottimismo per l’operazione che dovrebbe portare l’attaccante della Roma all’Inter. Resta sempre viva la possibilità, dopo le prime aperture alla soluzione giallorossa, che nella trattativa possa entrare anche Mauro Icardi.

La volontà della dirigenza nerazzurra è di mettere a disposizione di Conte due attaccanti. Ma in caso di positiva conclusione dell’affare Dzeko, i nerazzurri sono al momento orientati a non puntare su Cavani, per non prendere due calciatori nello stesso reparto che abbiano superato la soglia dei 30 anni. Resta invece in piedi, per il reparto offensivo, la candidatura di Ante Rebic dell’Eintracht Francoforte. Che non sarebbe un’alternativa a Lukaku. Al momento l’attacco resta la priorità dell’Inter: successivamente si ragionerà su un esterno sinistro che possa completare il reparto dopo la “bocciatura” di Perisic. Sul fronte uscite su Joao Mario c’è il Brighton.

La Fiorentina è in pressing su Radja Nainggolan. Nuovi contatti tra viola e Inter: i due club lavorano a un prestito con il club viola che pagherebbe l’ingaggio del centrocampista. Ieri a Milano c’è stato un incontro tra Beltrami (agente del giocatore) e Pradè, Nainggolan ha dato la sua disponibilità a questa opportunità. La Fiorentina è dunque fiduciosa di arrivare a un’intesa totale. Il giocatore incontrerà con tutta calma il suo agente e valuterà questa nuova proposta. Al momento è in stallo la situazione di Federico Chiesa: ricordiamo che nei giorni scorsi la dirigenza della Fiorentina ha ribadito a più riprese l’incedibilità del giocatore.

Ufficiale intanto l’acquisto di Kevin Prince Boateng. "Sono contento e felice di essere qui. Ho scelto la Fiorentina per il progetto, hanno spinto tanto per avermi qui e queste sono cose importanti". Arriva a titolo definitivo dal Sassuolo per 1 milione di euro: contratto biennale al giocatore È arrivato a Firenze anche Pol Lirola, operazione da 12 milioni + 4 di bonus e il 10% di futura rivendita.

Prime ore da nuovo giocatore del Milan per Rafael Leao. Dopo la lunga giornata milanese di ieri conclusa con l'accordo sull'ingaggio, l'attaccante portoghese si è sottoposto alle visite mediche. A breve la firma sui contratti a Casa Milan. Al Lille andranno poco meno di 30 milioni di euro. In un’operazione staccata da Leao, al club francese dovrebbe andare il difensore della Primavera Thiago Djalò per 5 milioni.

Anche Leo Duarte è arrivato nel pomeriggio in Italia. Il difensore è stato acquistato dal Flamengo per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. Situazione in stallo per Correa dopo la mancata cessione di Andrè Silva. Il portoghese oggi era a Milano, ma non ha voluto parlare del suo futuro. L’Atletico Madrid non abbassa le proprie pretese per l’argentino e chiede 50 milioni. L’entourage dell’attaccante sta lavorando alla cessione al Valencia.

La Roma non molla Toby Alderweireld. La trattativa per il difensore del Tottenham resta difficilissima, ma la società giallorossa continua il pressing per regalare a Fonseca un altro rinforzo nel reparto dopo Mancini. Il portiere Olsen non è stato convocato per l’amichevole contro il Perugia. Il giocatore non risulta tra gli infortunati e rimane sul mercato. Per lo svedese ci sono alcuni interessamenti dalla Premier League.

Il Napoli tiene viva la pista Lozano. Nuovi contatti tra Giuntoli e Raiola per l’ala messicana. Non è previsto un affondo imminente, anche se l’eliminazione del PSV ai preliminari di Champions League può accelerare la sua cessione. Non sarà facile riaprire una trattativa tra il Napoli e Raiola dopo l’estenuante operazione per Manolas (dove non sono mancati momenti di tensione) ma il ds Giuntoli sta provando a rimettere in piedi questa operazione. Si attende solo l’ufficialità per Nicolas Pépé all’Arsenal, mentre James Rodriguez continua ad allenarsi in gruppo nel Real Madrid.

Capitolo Lazio: Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è tornato a parlare di Milinkovic-Savic: “Non spero nulla. Ribadisco che non abbiamo bisogno di vendere per fare mercato”. Il serbo resta un obiettivo del Manchester United, ma a oggi non c’è stato nessun discorso diretto tra i due club. Kezman (agente del giocatore) porta avanti i contatti con i Red Devils: l’affare, però, non è per nulla caldo. Per Pogba, infatti, attualmente la situazione è in stallo. Il centrocampista non avrebbe nemmeno un accordo con lo United: non si tratterà di un’operazione last minute (il mercato in entrata inglese chiude l’8 agosto). Servirà un’accelerazione questa settimana, ma la sensazione è per il club inglese la doppia operazione (via Pogba, dentro Milinkovic-Savic) rimanga difficile. Sfuma intanto l’arrivo di Yazici dal Trazbonspor. Il centrocampista sempre più vicino ad andare al Lille per poco meno di 20 mln.

Il Cagliari ha qualche difficoltà per definire la trattativa che dovrebbe portare Gregoire Defrel in rossoblù. Il Cagliari vorrebbe chiudere l’affare in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni, la Roma però vorrebbe un pagamento molto cospicuo per il titolo temporaneo. Per Nandez si continua a lavorare per sistemare gli ultimi dettagli. La trattativa va avanti ma ancora non è chiusa.

Sampdoria: la trattativa per Emiliano Rigoni resta in stand-by: l’acquisto da parte dello Zenit di Malcom non libera l’esterno per i blucerchiati. Le richieste di ingaggio dell’argentino restano infatti troppo alte, nessun contatto negli ultimi giorni. Intanto la società blucerchiata ha definito l‘acquisto di due giovani: dopo gli acquisti di Angileri (svincolato dal Palermo) e di D’Amico (Inter), con Pompetti che resta vicino (sempre dai nerazzurri), i blucerchiati hanno chiuso per Daniele Montevago, considerato tra i 2003 più forti in Italia.

In casa Genoa è casting rossoblù per la posizione di regista. Al momento in pole position c’èLucas Silva del Real Madrid: più staccato Biglia del Milan. Si complica l’operazione per Kamada dell’Eintracht, l’alternativa può essere Kevin Andrés Agueldo centrocampista offensivo ’98 dell’Atletico Huila. Il Lille ha chiesto informazioni per Kouamè, vecchio pallino di Campos. In casa Lecce, nella trattativa che potrebbe portare Babacar e Dell’Orco in giallorosso dal Sassuolo, dovrebbe rientrare anche il difensore Edoardo Goldaniga (classe ’94, lo scorso anno al Frosinone). Il portiere messicano Ochoa si è offerto in queste ore. Il club ha valutato ma si ritiene al completo. Il giocatore ha offerta di rinnovo dallo Standard Liegi ma vuole venire in Italia.

L’Udinese punta sul ritorno di Marvin Zeeglaar del Watfford. Un rinforzo per la fascia sinistra che consentirebbe la chiusura della cessione di Giuseppe Pezzella al Parma. Il difensore dell’Under 21 ha ribadito la sua volontà di tornare in Emilia. Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiudere l’operazione Verre dalla Sampdoria all’Hellas Verona. Il Bologna tiene ancora aperta la trattativa per Sanjin Prcic, centrocampista bosniaco di proprietà del Levante. C’è accordo di massima sulle cifre, ma si attende l’uscita di Pulgar per sbloccare la situazione.

SERIE B

Cremonese: si continua a trattare per Daniel Ciofani: restano però alte le richieste del Frosinone, che per il giocatore vuole almeno un milione. Cosenza: affare in chiusura per Kanoutè e vicino anche Baez.

ESTERO

Zenit: è fatta per Malcom, attaccante esterno classe 1997 del Barcellona. Operazione da 40 milioni + 5 di bonus. Venerdì le visite mediche. Decisivo il blitz in Spagna del ds dei russi Ribalta. Aston Villa: il club britannico acquista il portiere Tom Heaton. Spartak mosca: ufficiale l’arrivo in prestito dell’attaccante Andre Schurrle, campione del mondo 2014, dal Borussia Dortmund.