Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Niente più frenate, la Juventus a Manchester stavolta va fino in fondo: è fatta per lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo, con il City che aggiungerà 28 milioni al cartellino del proprio terzino destro per raggiungere la valutazione di 60 milioni fatta dalla Juve per Cancelo. Atteso per domani l’arrivo del nuovo acquisto bianconero a Torino.

Non andrà dall’altra sponda di Manchester, almeno per il momento, Paulo Dybala, che è rientrato in Italia e ha sostenuto le visite mediche con la Juventus assieme ad Alex Sandro.

Rimane dunque scoperta la pista che porta a Lukaku, su cui non molla la presa l’Inter. In attesa di una trovare i parametri per una nuova offerta i nerazzurri continuano a corteggiare Edin Dzeko, su cui però la Roma non vuole fare sconti: i giallorossi non intendono vendere a meno di 20 milioni, cifra che sarebbe stata sufficiente all’Inter per chiudere la trattativa in qualsiasi momento, ma la mancanza di un sostituto pronto, le buone prestazioni in amichevole del bosniaco e l’avvicinarsi della fine del mercato complicano i piani dei nerazzurri. Oggi l’agente del giocatore era nella nuova sede dell’Inter, ma le parti sono ancora lontane. Sul fronte uscite invece il Leeds sorpassa il Newcastle nella corsa a Colidio.

Ormai ex Inter Radja Nainggolan, presentato in conferenza stampa dal Cagliari dopo l’annuncio ufficiale. Potrebbe non essere l’unico acquisto a centrocampo visto che Nandez continua a essere vicino, come confermato dal presidente Giulini, che ha dichiarato di seguire ancora un difensore e una seconda punta. Per questo ruolo rimangono vive le piste Defrel, Ounas e Simeone.

Presentato a sorpresa anche Milan Badelj dalla Fiorentina: nella conferenza stampa convocata da Daniele Pradè è comparso il croato che è tornato in viola dopo un anno alla Lazio. I viola intanto si muovono anche in altri ruoli e continuano a monitorare la pista Diego Rossi del Los Angeles FC.

Dalla Fiorentina al Genoa passa Riccardo Saponara: oggi ha svolto le visite mediche con il nuovo club che è pronto ad accogliere altri due centrocampisti. Agudelo, arrivato oggi per la firma, e Lasse Schone, atteso invece per la giornata di domani dopo non esser stato convocato dall’Ajax.

Sempre a Genova, ma sponda Samp, ufficiale la rescissione del portiere Rafael che si accasa al Reading in Championship.

Il Sassuolo continua il suo asse con il Borussia Dortmund: dopo aver preso Toljan ci sono stati nuovi contatti per il difensore Toprak, rinforzo ideale per compensare la partenza di Demiral.

La notizia più suggestiva del giorno è sicuramente quella del possibile approdo di Balotelli al Flamengo: il centravanti italiano gradirebbe l’idea di andare a giocare in Brasile e la trattativa è stata confermata anche dal presidente del club carioca.

In Serie B grande concorrenza per Gazzola del Parma: Chievo, Pordenone e Spezia le squadre interessate.

Dalla C invece ufficiale il passaggio di Mota Carvalho alla Juventus U23 e da segnalare l’interesse di Catania e Teramo per Cosenza del Lecce.

In Premier League ufficiale il passaggio di Maguire al Manchester United: è il difensore più pagato della storia del calcio.