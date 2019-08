Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Mario Balotelli infiamma il mercato. Perché mercoledì 14 agosto diventa il giorno decisivo, con il Flamengo che incontrerà Mino Raiola e i legali del giocatore per provare a chiudere, con il Brescia che però sogna. Intanto Ivan Perisic è stato ufficialmente ceduto dall'Inter al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri hanno anche ceduto Colidio in Belgio.

La Juventus ha incontrato il Monaco per Rugani e non solo, avendo come priorità le uscite. Il meeting è avvenuto a Roma, città in cui gioca Nzonzi, che potrebbe però volare a Istanbul, al Galatasaray. Per i giallorossi, idea Batshuayi in attacco, ruolo in cui il Milan vuole a tutti i costi Correa: previsto un nuovo incontro con l'agente dell'argentino.

Il Lecce ha chiuso per Rispoli e Farias (ufficiale), mentre la Sampdoria ha definito l'affare Kamano con il Bordeaux. All'estero, fissato l'incontro per decidere il futuro di Andrea Stramaccioni in Iran.