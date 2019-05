Gianni Di Marzio: "Juve, secondo me Allegri rimane. Conte? Difficile"

Gianni Di Marzio ha parlato a MC Sport, durante Maracanà, delle principali questioni di giornata.

Su Allegri

"Secondo me dovrebbe rimanere a Torino. Conte difficilmente può rientrare alla Juventus, perché loro sono molto attenti anche ai piccoli comportamenti. La Juve quando si sente toccata sul piano della credibilità, si chiude a riccio. Per questo per me Conte non rientra ma andrà all'Inter. Allegri è un calcolatore, difficilmente fauna mossa alla Conte. Se va via, potrebbe arrivare Guardiola. E non avrebbe più una porta aperta".

Sulla corsa Champions

"Quando due squadre sono messe male, ne esce fuori sempre un pari. E sarà così anche per Fiorentina e Milan. Per la Champions, per me è favorita l'Atalanta, che ha fisico e grande entusiasmo. Il Milan deve fare almeno sette punti, sennò c'è anche la Roma che scappa".