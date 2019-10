"Zaniolo è forte, ma scelga un ruolo". A parlare è Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma e illustre predecessore del centrocampo azzutti, che sulle pagine del Corriere dello Sport analizza il momento del giocatore della Roma: "Per crescere, Nicolò deve trovare una posizione definitiva: da mezz'ala del 4-3-3 deve riadattarsi. A Vaduz non era la partita ideale per lui, ma le sue qualità gli consentono di giocare ovunque. Migliori nella mobilità in campo".