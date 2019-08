La scelta di Romelu Lukaku di lasciare lo United per provare l'avventura in Serie A, all'Inter, non sorprende Ryan Giggs, leggenda dei Red Devils e attuale ct del Galles, che ai microfoni di tribalfootball.com ha detto: "Lukaku probabilmente ha guardato al modo di giocare di Solskjaer, con Martial davanti, Rashford e Mason Greenwood ed avrà pensato che non avrebbe trovato troppo spazio. Lui non è il tipo di giocatore che può fare la riserva. Deve giocare titolare tutte le partite e allora segnerà dei gol. Penso che sia Ole che Lukaku abbiano pensato a questa cosa". Riporta Fcinternews.it