Giordano (CdS): "Il Napoli è grande, ma deve ancora capirlo"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, ha analizzato il rendimento del Napoli in questo avvio di stagione dopo il successo interno contro il Brescia: Questa è una squadra vera, ma forse non lo ha ancora capito del tutto, non ne è convinta o non è stata ancora in grado di avere completa percezione di se stessa: lo è da almeno sei anni, da quando è uscita di casa verrebbe da dire, da quando s’è arricchita di quell’aura d’europeismo che l’ha svestita, di fatto, d’una pure solenne autorevolezza giovanile, e che le ha consentito di crescere".