© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel Giorno della Memoria, il presidente della FIGC ha pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Abbiano il dovere di insegnare, ricordare ai nostri ragazzi quanto non debba più accadere. Il ricordo della Shoah per non ripetere mai più un’altra Shoah. Siamo tutti protagonisti e responsabili in questo, atleti, dirigenti, tesserati, tifosi. Mai più! #giornatadellamemoria".