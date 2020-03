Giornata positiva in Borsa: FTSE MIB chiude a +1,71%. Vola la Juve, bene Roma e Lazio

Giornata positiva in Borsa: l’indice FTSE MIB ha infatti chiuso le contrattazioni in positivo, +1,71%. Vola Atlantia (+19,12%), benissimo i calcistici, a partire da Juventus: +6,63% per il titolo bianconero. Saldo positivo anche per Roma (+5,97%) e Lazio (+4,15%).