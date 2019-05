© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre portieri e un attaccante: è questo il bilancio degli stacanovisti della Serie A. Oltre a Cragno, Skorupski e Handanovic, infatti, l'unico giocatore del nostro campionato ad avere giocato tutti i 3420 minuti a disposizione è stato Francesco Caputo: l'attaccante dell'Empoli, 16 gol in stagione, è stato infatti sempre schierato come titolare e non è mai stato sostituito.