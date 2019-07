Francesco Graziani e Carlo Ancelotti sono amici di vecchia data. Per questo l'ex attaccante ha raggiunto il ritiro di Dimaro per guardare il Napoli da vicino e ha raccontato di una conversazione avuta col tecnico azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è soddisfatto della rosa a disposizione, l'ho visto sereno e contento. Ma ora si aspetta dei nuovi rinforzi di spessore dal presidente De Laurentiis e James è uno di quelli. Quest'anno il Napoli vuole calciatori fatti. Ci ho parlato, si aspetta l'acquisto di James. E con calciatori di questo calibro il gap con la Juventus si accorcia e non di poco. Pépé? Ancelotti mi ha accennato dell'interesse, ma il suo obiettivo numero uno è James. Vuole James in tutte le maniere. Io gli ho detto di far vincere De Laurentiis a carte ogni tanto".