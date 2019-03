Graziani: "Cedere Chiesa a 80-100 è un'opportunità per i viola"

Fonte: Radio Bruno Toscana - Firenzeviola.it

Francesco Graziani ha parlato con queste parole riguardo a Pioli e al valore di Chiesa: "Le dichiarazioni di Pioli non le ho apprezzate, mi sono parse fuori luogo per il momento in cui è la Fiorentina. La classifica non è certo quella che ci si aspettava e la squadra è moscia. Mi pare che Pioli non riesca ad incidere nel carattere dei giocatori. Chiesa? Dato che i calciatori al giorno d'oggi hanno più potere dei club, un'offerta di 80-100 milioni è difficilmente rinunciabile. Qualora si investissero bene i soldi questa potrebbe essere una buona opportunità per rinforzarsi".