Graziani su Belotti: "La sua rovesciata mi ha ricordato quelle di Pulici"

Ciccio Graziani, indimenticato attaccante del Torino dell'ultimo Scudetto, ha parlato a Tuttosport del momento di Andrea Belotti e della rete su rovesciata rifilata al Sassuolo: "È stato un bel gol, mi ha ricordato le rovesciate che Pulici faceva in allenamento. Io non ne ero capace. È una questione di istinto, bisogna rubare il tempo a tutti, non solo al portiere".

Riuscirà il Gallo con i suoi gol a portare il Toro in Europa?

"Me lo auguro. Per l'Europa League serviranno due vittorie, sarebbe bello rivedere il Toro nelle coppe. C'è da sperare che la Lazio non vinca la Coppa Italia. Lo scontro diretto non sarà facile, così come a Empoli, ma la squadra vista negli ultimi tempi fa ben sperare".

Belotti merita di tornare in Nazionale?

"Sì, Mancini ha bisogno di un centravanti vero come lui. Ha avuto momenti difficili ma adesso è in ripresa, è l'attaccante italiano più in forma".