Graziani su Nkoulou: "Se chiede scusa, lo riaccettiamo. Via se fa il furbo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciccio Graziani, indimenticato attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del caso Nkoulou: "Con me avrebbe fatto fatica a rientrare nello spogliatoio. Se torna e chiede scusa a tutti lo riaccettiamo; se fa il furbo, allora va via. UEFA o FIFA dovrebbero prendere provvedimenti contro questi ragazzi: fai il geometra se sei capace, altrimenti sono problemi tuoi ma io non verso più lo stipendio".