Grecia-Bosnia, formazioni ufficiali: Pjanic c'è, ellenici per la dignità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta contro l'Italia, il commissario tecnico della Grecia, John van 'T Schip, prova comunque una formazione sperimentale, con un 4-2-3-1 differente rispetto a quello visto con gli azzurri: fuori Koulouris, dentro Pavlidis in avanti. Mantalos conclude il pacchetto dei trequartisti con Limnios e Bakasetas. Cambio pure in difesa, con Stafylidis centrale di difesa. La Bosnia, orfana di Dzeko ma con la possibilità di avvicinare ulteriormente la Finlandia, si affida al talento di Pjanic in cabina di regia, mentre Hodzic - centravanti - è affiancato da Hajrovic e Gojak.

Grecia (4-2-3-1)

Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Stafylidis, Giannoulis; Galanopoulos, Kourbelis; Limnios, Bakasetas, Mantalos; Pavlidis.

Bosnia (4-3-3)

Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Saric; Hajrovic, Hodzic, Gojak.