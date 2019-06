Grecia-Italia sabato ad Atene, arbitra Taylor. La designazione completa

Sono stati resi noti gli arbitri per la sfida tra Grecia e Italia, in programma sabato sera ad Atene (ore 20.45): dirigerà l'incontro l'inglese Taylor. Questa la designazione completa per la sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2020:

Arbitro: Anthony TAYLOR (Eng)

Assistente 1: Gary BESWICK (Eng)

Assistente 2: Adam NUNN (Eng)

IV Uomo: Craig PAWSON