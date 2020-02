© foto di Federico De Luca

Mi sarebbe piaciuto vedere Rocco presidente viola il 16 maggio 1982 a Cagliari, magari dopo aver visto quello che era successo a Catanzaro.

Oppure a Torino il 2 maggio 1990, dopo la spinta con sberleffo di Casiraghi nella finale Uefa.

Che avrebbe detto? Cosa avrebbe fatto?

Spiace dare una brutta notizia a chi ci mette soldi (molti) e passione (moltissima), ma quello che è successo ieri tra Juventus e Fiorentina non è neanche il peggio di quanto abbiamo visto e sofferto in questi anni.

Detto che il secondo rigore nella maggior parte dei casi non si concede (il primo invece sì), il discorso è globale: perché contro Genoa e Inter non si va al VAR e a Torino sì? Per tre volte e sempre in episodi che possono portare o non portare un rigore alla Juve.

Odio il vittimismo, e bisogna stare attenti a non caderci, ma alzare la voce è legittimo, fermo restando che loro rimangono più forti e che forse alla fine avrebbero vinto lo stesso.