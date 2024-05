Fiorentina, Commisso: "Dopo il dramma Barone più responsabilità a Ferrari e Pradè"

La Fiorentina ha vissuto un vero e proprio dramma dopo la scomparsa di Joe Barone, con il club viola che è dovuto ripartire senza il cardine della società. Nella sua intervista ai canali ufficiali del club il presidente Rocco Commisso ha parlato anche di come sta andando il lavoro dopo la riorganizzazione che si è resa necessaria: "Come mi aspettavo. Abbiamo dato molta più responsabilità ad Alessandro Ferrari e a Pradè. Il ds sta pensando al lato sportivo e il dg tutti gli altri lati che esistono in un'azienda grande come la Fiorentina. Fino a oggi tutto è andato bene. Al di fuori dei problemi che abbiamo ancora relativamente allo stadio".

La Primavera ha portato la Coppa Italia, le donne sono tornate in Champions League. È contento?

"Vorrei che la Primavera vincesse più partite. Vero che abbiamo vinto la Coppa Italia ma il campionato non è stato buonissimo. Le donne si sono svegliate all'ultimo, sono contento della qualificazione ai preliminari di Champions League".

Capitolo Franchi: cosa pensa?

"Il Franchi è un problema. In questi giorni abbiamo incontrato il ministro dello sport Andrea Abodi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. La preoccupazione sul futuro del Franchi è emersa in ogni incontro. Il risultato ben chiaro è che completare il restyling serviranno almeno 100 milioni di euro. Oltre a questo abbiamo solo informazioni per la prossima stagione, dove i posti non saranno più di 22.000 e di potrà continuare a giocare nello stadio di Firenze".