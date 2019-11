Guidolin su Ibrahimovic: "Grande personalità, ma è ancora lui?"

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin, storico allenatore della nostra Serie A, ha parlato al Corriere della Sera rispondendo a una domanda a proposito del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Il giocatore ha qualità indiscusse ed è uno dei più forti attaccanti degli ultimi vent'anni. Sa accollarsi le responsabilità e darebbe sicuramente un plus di personalità, ma mi resta un dubbio: gli anni non sono pochi, bisogna vedere se è in piena efficienza fisica".