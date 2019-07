© foto di Federico De Luca

Dopo il ritiro di Clusone, per l'Atalanta adesso inizia un periodo importante con tre match in programma nel Regno Unito. Si parte con lo Swansea e nonostante di fronte ci sia un club di Championship, per la Dea questo è “un test da non sottovalutare”. Così Francesco Guidolin, che a La Gazzetta dello Sport analizza la sfida da doppio ex: “Affrontare chi ha molti giovani non è mai facile, per questo certe partite possono incidere positivamente".

Sulla stagione dell'Atalanta, invece, Guidolin non ha dubbi nel sottolineare i meriti del tecnico: “Il terzo posto sorprende, è stato tutto bellissimo: complimenti a squadra, famiglia Percassi, rete scouting e, soprattutto, Gian Piero: stramerita la Panchina d’oro. La Champions? Ottavi possibili".