Hellas, chiesta disponibilità del 'Braglia' come alternativa al Bentegodi

Come di consueto al momento dell'iscrizione al campionato di competenza i club professionistici sono obbligati a indicare, oltre all'impianto di casa, anche uno stadio "di riserva". In questo senso l'Hellas, stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it, avrebbe chiesto oggi alla Questura e al Comune di Modena l'utilizzo del 'Braglia' come alternativa al Bentegodi. Una scelta fatta anche in vista dei lavori di adeguamento che attendono lo stadio di Verona.