Hellas, i convocati per il ritiro di Primiero: c'è anche Bocchetti

© foto di Dimitri Conti

L'Hellas Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Primiero, in programma da mercoledì 10 a domenica 21 luglio. La squadra giungerà nella sede del ritiro in serata e scenderà in campo domani mattina, giovedì 11 luglio, per la prima seduta diretta da Ivan Juric, mentre domenica è in programma la prima amichevole contro la squadra locale dell'US Primiero. Questo l'elenco completo:

Portieri: Berardi, Borghetto, Silvestri.

Difensori: Almici, Balkovec, Bocchetti*, Casale, Crescenzi, Dawidowicz, Empereur, Faraoni, Kumbulla, Rrahmani, Vitale.

Centrocampisti: Bessa, Danzi, Henderson, Lucas, Marrone, Zaccagni.

Attaccanti: Di Carmine, Di Gaudio, Lee, Pazzini, Ragusa,

Traore, Tupta.

*grazie al nulla osta dello Spartak Mosca in attesa dell’ufficialità.