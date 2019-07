© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Mezzano è andata in scena l'ultima amichevole dell'Hellas Verona dal ritiro di Primiero, con tanti tifosi sugli spalti del centro sportivo e ancora tanto entusiasmo per i gialloblù, pronti ormai a spostarsi in Austria. 5-0 sulla formazione di Serie D dell'Union Feltre, con la doppietta di Zaccagni e i gol di Tupta, Almici e Traoré, in una partita molto divertente nel secondo tempo. Spazio per tutti li uomini di Juric, ad eccezione di quelli che non hanno preso parte al match per smaltire i grandi carichi di lavoro. Domani un'ultima seduta a Mezzano prima di lasciare il ritiro e continuare la preparazione in vista delle amichevoli internazionali e dei primi impegni ufficiali, come riporta il sito ufficiale del club.