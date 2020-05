Hellas Verona, comunicato: "Il nostro partner GS Food&Beverage a sostegno dei bisognosi"

vedi letture

Comunicato ufficiale dell'Hellas Verona in merito al partner del club scaligero "GS Food&Beverage" a sostegno dei più bisognosi. Questo il testo: "Un gesto di generosità che ha permesso di aiutare tante persone in difficoltà. GS Food&Beverage, il partner dell’Hellas Verona che gestisce la ristorazione al Bentegodi, ha, infatti, messo a disposizione le scorte alimentari destinate al servizio-stadio. Tramite la società, e grazie al lavoro della Croce Verde Verona, questi aiuti sono arrivati ai bambini di ABEO Verona e alle loro famiglie, ai Frati di San Bernardino, ai Frati del Barana e alla Fevoss Verona. Queste ultime sono realtà molto attive sul territorio: ogni giorno distribuiscono pasti e pacchi alimentari alle persone più in difficoltà. Siamo orgogliosi di avere partner che, nonostante il periodo complicato, non si arrendono e attraverso gesti di solidarietà regalano un motivo in più per tornare a sorridere".