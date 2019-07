© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Jaime Colas potrebbe non essere troppo noto al grande pubblico, ma l'Inter - riporta AS dalla Spagna - ha deciso di puntare sul dirigente spagnolo con lo scopo di aumentare i ricavi del club. Colas sarà il nuovo responsabile del settore marketing e guiderà le aree di sponsorizzazione, biglietteria, merchandising e licenze al fine di rafforzare le finanze dell'Inter. Una missione in cui ha già esperienza: al Real Madrid ha ricoperto fino allo scorso giugno la posizione di direttore della sponsorizzazione a livello globale ed è stato un elemento chiave per la crescita dei Blancos in termini di fatturato.