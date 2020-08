Corriere dello Sport sul Lecce: "Liverani retrocesso in Serie B, si è fermato al terzo capolavoro"

vedi letture

Il giornalista del Corriere dello Sport, Marco Evangelisti, ha commentato così nel suo editoriale odierno la retrocessione del Lecce dopo la sconfitta di ieri contro il Parma e la contemporanea vittoria del Genoa sull'Hellas Verona: "Qualche volta anche ai giocolieri scappa via il cerchio. Il giocoliere Fabio Liverani, che i cerchi del Lecce li ha fatti quadrare a più riprese, con quel suo senso artistico della manovra costruita per il piacere dell'occhio e capace d'infondere serenità interiore a chi guarda, al terzo capolavoro si è fermato. Non gli è riuscito. Due promozioni di fila e una retrocessione. Poteva andargli meglio, ma forse anche no con questa squadra che inventa davanti e dimentica dietro. Il Genoa tutto sommato ha dato una superiore impressione di solidità generale", la lettura del quotidiano.