Derby di Milano, Kakà: "Vince il Milan, segnano Piatek e Paquetà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Kakà ha parlato così del derby di Milano in programma questa sera a San Siro e della squadra rossonera: "La Juve è lontana, però Leo e Maldini stanno lavorando bene. La squadra sta crescendo con una spesa molto relativa. E’ importante tornare in salute economicamente.. Piatek è forte, è un bomber, ma paragonare è nocivo. Quello che impressiona di Piatek è che sia sempre al posto giusto nel momento giusto. E’ veramente un bell’acquisto. Chi vince? Il Milan. Segnano Piatek e Paquetà. Gattuso? Rino ha il Dna rossonero e se torna in Champions League è perfetto".