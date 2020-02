Pubblico delle grandi occasioni a San Siro. Non potrebbe essere altrimenti per il derby della Madonnina fra Inter e Milan, sfida che chiuderà la domenica calcistica. Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il "Meazza" sarà sold out coni più di 75mila spettatori per una cifra che entrerà nelle casse nerazzurre di 5,5 milioni di euro.