© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche questa sera Leonardo Bonucci sarà in campo al centro della difesa della Juventus. Un highlander imprescindibile per Sarri, che raramente si priva del suo regista difensivo (soprattutto oggi in assenza di Pjanic). In stagione, fra campionato e Champions, il 19 bianconero ha collezionato 1080 minuti spalmati su 12 presenze. Un numero che lo avvicina ai primatisti di questa speciale classifica a livello europeo, racconta la Gazzetta dello Sport. Il più utilizzato dei 5 principali campionati è l'ex nerazzurro Yann M'Vila, oggi al St.Etienne ed in campo per 1260 minuti. Alle sue spalle Orban (Lipsia), Guilavogui (Wolfsburg), Skriniar (Inter) e appunto Bonucci.